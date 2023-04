Football - D2 ACFF: Giuliano De Simone et Thierry Habets, les travailleurs de l’ombre

Souvent oubliés, ces garçons sont d’une richesse considérable. Parfois, ils peuvent aider le coach avec une autre vision du jeu ou tout simplement être à l’écoute d’un joueur qui n’ose pas spécialement parler de son problème au T1. Soulignons aussi, l’apport de leurs expériences. Bref, des gars indispensables au bon fonctionnement d’un groupe. "Giu", comme on le surnomme, n’est autre que l’entraîneur des gardiens. Toujours bien à sa place sur le banc, il savourait aussi ce titre ce dimanche. "C’est sûr que nous n’avons pas l’habitude d’être battus de cette façon, reconnait-il. Mais la fête avait déjà bien commencé avant la rencontre. Et les têtes étaient déjà ailleurs. C’est une fausse note. Mais nous en avions tellement joué des justes avant que nous ne pouvons jeter la pierre aux garçons. Je suis content de repartir à Warnant, la saison prochaine. Je pense que l’on ne doit pas changer une équipe qui gagne. C’est une saison exceptionnelle. Nous restons un club de village. Mon souhait est de garder le même état d’esprit et de continuer de s’amuser lors de la prochaine compétition."

Et le T2, Thierry Habets, passé par Liège, le Patro Eisden, Visé et Eupen, tout aussi calme et taiseux, mais ô combien important vu son parcours footballistique, ne l’oublions pas. Un des sages de la famille verte qui apporte aussi une pierre importante à l’édifice de la rue Burettes. "Je suis préparateur physique à la base, glisse-t-il. J’ai travaillé onze ans à Sprimont dans ce rôle avant de passer adjoint. Malgré mon parcours, c’est seulement la seconde fois que je vis un titre. Ce sont vraiment de chouettes moments. Mon travail de préparateur physique n’est pas simple. Je dois être à l’écoute de chaque joueur. Ici à Warnant, l’ambiance en dehors du terrain est la même que sur le terrain. Il faut avoir l’envie de jouer les uns pour les autres. C’est essentiel. À ce niveau, Stéphane Jaspart fait vraiment du bon boulot."

Ben oui, le bonheur appartient aussi à celui qui le donne…