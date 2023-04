Football (D2 ACFF) : Christopher Verbist de retour comme supporter à Solières, après son choc à la tête

Concernant son retour sur le terrain, l'ancien joueur du Standard est peu optimiste. Cela le chagrine d'autant plus que, vu les résultats de son équipe, il sait qu'il aurait pu les aider.

"Quand je vois cette première mi-temps (NDLR: 0-3 pour Tubize), je suis triste pour eux et pour moi car on est dans une situation délicate et je ne peux rien faire. Je suis en convalescence pour un certain temps. Je ne sais pas quand je vais pouvoir retoucher un ballon. Heureusement j'ai une très bonne motivation et les médecins me disent que ça m'aide à progresser En plus des problèmes cités, j'ai aussi des troubles de la mémoire à court terme, c'est cela que je dois bien récupérer car ce n'est pas si évident. Mais pour le physique comme marcher, je suis déjà très content d'être là. Avec la kiné, je fais des gros progrès même si comme vous le voyez j'ai cette petite chaise pour m'aider."

Vite happé par des supporters, on ne peut que se réjouir de le retrouver au plus vite sur un terrain.