Auteur d’un triplé face à Sprimont B, Amaury Docquier est de retour en forme "au meilleur moment" avec Geer

"Cette victoire arrive au meilleur moment. Dimanche, on a enfin retrouvé le vrai visage de Geer. Pourquoi cela n’a pas été le cas ces dernières semaines ? Je ne sais pas l’expliquer. Pourtant, nous n’étions pas plus tendus que d’habitude, commente Amaury Docquier qui s’est offert son premier triplé sous la tunique geeroise. J’ai marqué chaque but de mon mauvais pied (NDLR : le gauche), tout est rentré (rires). Maintenant, j’aurais préféré que ce soit lors d’un match couperet."

Comme celui qui attend les Geerois ce dimanche à Ster où les gars de Nicolas Henkinet peuvent valider leur ticket pour le tour final. "Même si nous n’avons besoin que d’un point, il faut aller à Ster avec l’envie de gagner. Comme la saison dernière, on se rendra là-bas pour une rencontre décisive. J’aime ce genre de rencontre, confie l’intéressé. Quand tu es dans le Top 4 toute la saison, tu te dois d’être au tour final. Ce serait une immense déception si on ne se qualifie pas."