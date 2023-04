Volley-ball (Ligue A) - retour sur la venue de Kevin Klinkenberg à Waremme: "Je me réjouis de reprendre"

On ne présente plus cet attaquant formé à Mortroux, qui a transité par, dans l’ordre, Masseik, la France (Tours), la Pologne (Bydgoszcz et Suwalki, quatre saisons), l’Italie (Latina et Milan, deux saisons), la Turquie (Fenerbahçe) et la Grèce (Syros). En tout, le Visétois a décroché 13 titres toutes compétitions confondues. Un monstre, qu’on vous disait. Mais après une décennie à parcourir le monde entier aussi avec l’équipe nationale qu’il a fréquentée pendant 15 ans, prenant part à des tournois européens et mondiaux, ce jeune papa avait envie de revenir chez lui, en Belgique. "Chaque année, je l’avoue, c’était toujours un peu plus dur de partir, confesse-t-il. Là, il était temps de rentrer. Les contacts avec Waremme ne datent pas d’hier. Six clubs de Ligue A ont pris langue avec moi. Mais plus concrètement, il y avait Maaseik et Waremme. Je voulais retrouver un vestiaire francophone et jouer près d’où j’habite. Et quand je suis arrivé dans ces installations, j’ai tout de suite compris que j’avais fait le bon choix, Le Pôle Ballons est devenu magnifique. J’ai hâte de voir mes futurs coéquipiers et de jouer avec eux. J’ai suivi, depuis l’étranger, l’évolution du championnat et je pense qu’il y a des gros matchs en Belgique aussi. Vous savez, on croit toujours que c’est mieux ailleurs, mais par exemple, oui, en Grèce, il y a 7 gros joueurs dans l’équipe, mais le reste est moins fort que ce qu’on trouve en Belgique. "

Dans sa riche carrière, difficile de choisir l’un ou l’autre moment. Mais un de ceux qui a marqué Kevin Klinkenberg, par exemple, et cela en dit long sur les valeurs de l’homme, c’est son premier titre de champion de Belgique avec Mortroux, là où il a été formé. "Oui, j’avais 14 ans et je ne l’oublierai jamais, sourit-il . Il y en a eu bien d’autres après mais j’épinglerais, par exemple, mon premier titre de champion de Belgique avec Maaseik à 18 ans ou encore cette joute en Wolrd League contre l’Australie au Country Hall où le public a scandé mon nom. J’ai joué le match sur un nuage."

Avec une telle carrière à l’étranger, les souvenirs forcément se bousculent dans la tête du néo-Waremmien. "Avec le Fener’, j’ai joué une finale de coupe contre Galatasaray devant 10.000 personnes dans une ambiance dingue où les supporters lançaient des canifs sur le terrain, rigole-t-il. Il fallait l’armée pour les calmer avant d’éviter de caillasser le bus ou notre chauffeur. Milan fut la meilleure saison de ma carrière. En Pologne, pays où le volley est le sport numéro 1, je jouais devant 5000 personnes chaque semaine. Quand tu vas au cinéma, on passe, avant le film, un résumé de tes matchs. Et ta tête est partout dans des brasseries où on t’arrête pour demander un autographe. Ici, ce sera un nouveau chapitre. C’est comme si je recommençais à zéro, et, ça, ça me plaît… "