Verlaine s’incline en fin de match et subit sa quatrième défaite de rang

Pouvions-nous déjà parler de match de fin saison entre Verlaine et Ganshoren. Logiquement en D2 ACFF, non. Il restait quatre rencontres à disputer. Donc un contrat reste un contrat. Mais le problème se veut que la plupart des garçons connaissent déjà leur destination pour la saison prochaine. Et les protagonistes en présence savaient que leur club respectif repartiront dans la même série. La motivation se trouvait peut-être dans les derniers deniers à récolter voire dans le respect des supporters ou tout simplement se mettre en valeur.