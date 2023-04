Handball (D2): une victoire pour la der de Loïc Pagnoul à Amay

"On était plus dans une partie amicale, concède le coach Werner Roeff. On a mis du temps à rentrer dans le match puis on a pris assez facilement les devants mais on a de nouveau perdu des ballons faciles, eu une mauvaise reprise à la pause où Flémalle nous a dominés par nos erreurs. Mais bon, on savait aussi que la motivation n'était pas aussi forte vu la descente."

Il y avait pourtant du côté mosan cette envie de terminer par une victoire, aussi pour la dernière de Loic Pagnoul qui met fin à sa carrière. Démarrant sur un tempo mineur, les deux équipes faisaient jeu égal avant un coup d'accélérateur qui leur donnait un bon viatique (18-10, 20e) Mais face à des Flémallois venus en effectif très réduit, avec même un joueur plus que quinquagénaire, les Mosans voyaient le ROC revenir à 23-18. Remis en selle par un temps mort, ils reprenaient le large et Loïc Pagnoul, sur une roucoulette, mettait le 30e but (30-21, 45e), synonyme de tournée générale, et ici d'adieu.

Arbitres: Troonbeeckx - Willems

Évolution du score (par 10'):11-5, 18-10, 22-15, 24-18, 30-21, 36-24

HC AMAY: gardiens Saghir (60') et Pucci -; Agnello 4, Brialmont 3, De Cecco 4, Destexhe -, Mollate 2, Philouze ( 2') 8, Vieira (2') 0, Vancosen 10, Pagnoul 2, Tillière 2, Tzenoff 1, Neyts 0

ROC FLÉMALLE: gardien: Matzaris (60'); Jasselette 1, Del Rio 9, Thonon 4, Eubelen 0, Leseur 7, Hourlay 0, Gérard 0, Lemaire 0, Mucha (2') 1, Haillot (2') 2