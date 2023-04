Geer fait un grand pas vers le tour final

Geer a renoué avec la victoire au meilleur moment, puisque les ouailles de Nicolas Henkinet ont réalisé un grand pas vers le tour final. Face à la lanterne rouge, les Geerois ont donc mis fin à une disette en P1 longue de six semaines. Dès le début du match, les locaux jouent haut et pressent leur adversaire. Une recette qui fonctionne à merveille puisque les Geerois ouvrent le score dès le quart d’heure via Amaury Docquier. "On a continué à pousser, explique Nicolas Henkinet. On savait l’importance de cette rencontre en vue du classement et ce n’est jamais évident d’affronter une équipe qui ne joue plus rien. Les gars ont fait ce qu’il fallait en première période."