Futsal (ligue, D1): les Flémallois s’inclinent face au leader

Et, le moins que l’on puisse dire c’est que c’est plutôt raté. Les locaux ont tout simplement oublié de rentrer dans leur match. "Nous avons commis beaucoup derrière. En plus de cela, nous nous sommes montrés particulièrement inefficaces en zone offensive" pestait Vincent Creppe. Deux facteurs qui obligeaient les siens à rentrer aux vestiaires sur le score de 0-3.

Après la pause, la physionomie va tarder à s’inverser et les Mosans accusaient même un retard de cinq buts. "Puis nous parvenons à revenir à 4-5. Mais, de nouveau, on a commis trop d’erreurs derrière. Face à un tel adversaire, c’est impossible de revendiquer quoique ce soit si on offre des cadeaux" illustrait le mentor flémallois.

Si on en croit les mots de l’entraîneur, les actuels deuxièmes du classement peuvent donc se montrer satisfaits de ne perdre que par un petit écart de deux réalisations. "Oui, au final on peut se dire que c’est positif de ne perdre que de si peu en commettant autant d’errements défensifs" souriait Creppe. Assurés de disputer les play-off, les siens devront néanmoins se repr endre s’ils veulent bien y figurer. "On ne sait pas encore qui nous accompagnera dans cette phase finale si ce n’est Dour mais l’essentiel d’ici là est également d’éviter les cartons jaunes vu que les compteurs ne seront pas remis à zéro."

Une manière de se projeter qui traduit de saines ambitions du côté de Flémalle. À condition de se montrer plus inspiré dans les deux cercles. Voilà Dour et les autres prévenus.

Creppe, Pousset (2), Ribeaucourt (4), Piccoli, Schneider, Cossalter, Meunier, Thysse, Cagnoni.