Football (P4A): Geer B ne tremble pas et s’offre le sacre "d’un seul club"

Difficile d’imaginer un quelconque stress dans le chef du clan geerois avant la rencontre ce dimanche. Les visiteurs semblaient en effet armés que pour éviter une déconvenue chez un Strée B qui attend sa fin de saison entre les différentes blessures. Et pourtant, Mike Bekaert et Maxime Beauduin n’étaient pas des plus sereins dans les premiers instants de la rencontre. Le directeur sportif et son président n’ont néanmoins pas tardé à se relâcher.