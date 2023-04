Football (P2A): Jehay et Ferrières sont au tour final

Jehay devait donc reprendre le deuxième acte en infériorité numérique mais avec un avantage d'un but. En effet, alors que la première période avait été partagée et pauvre en occasions, Leva avait tout de même réussi à trouver l'ouverture d'une frappe croisée qui rentrait via le poteau. Le début de deuxième période voyait Ferrières revenir à la hauteur de son hôte à la faveur d'un penalty accordé pour une faute de Vitoux sur Diouf.

Fragilisé, Jehay n'avait alors d'autre choix que de faire le gros dos. Un exercice dans lequel la bande à Pizzinato allait exceller. Une seule fois en effet Ferrières allait parvenir à déstabiliser la défense locale, à la 79e lorsque Diouf plaçait à côté un centre de Ben Saïda. Jehay s'octroyait lui une belle opportunité via M. Derenne dont la volée, à la 84e, était repoussée par Tedika.

Le partage était donc entériné et les tickets pour le tour final distribués. "Avec un noyau de quatorze joueurs, alors que nous sommes parfois huit à l'entraînement, c'est un miracle que nous y soyons", n'hésitait pas à commenter Philippe Caserini qui n'était pas tendre avec ses ouailles après ce partage: "C'est scandaleux leur comportement à onze contre dix. Ils ont joué à du deux à l'heure." Adrien Vanhove était autrement plus fier de ses hommes: "Tous nos matches se jouent au caractère et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Le groupe est extraordinaire et est prêt à jouer le tour final à fond."

Arbitre: M. Habets assisté de MM. Addaï et Claes.

Carte rouge: Lokola (43e).

Cartes jaunes: Vitoux, Derenne M., Derenne G., Pirnay, Rasquin.

Buts: Leva (1-0, 21e), Bourard (1-1 pen., 52e).

JEHAY: Surkijn, Vitoux (90e Volont), Bodart, Pizzinato, Leva, Derenne M., Vanhove, Derenne G., Melin, Derwa, Lokola.

FERRIERES: Tedika, Saccio, Rafiki, Pirnay, Bourard, Sarr, Wilkin, Diouf, Bruylandts, Rasquin (66e Ben Saïda), Soumahoro