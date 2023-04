Football (P1): Même réduit à 10, Fize l'emporte contre Faimes

Du côté local, on ne met que trop peu le nez à la fenêtre. Fize ne remporte pas ses duels et est trop souvent deuxième sur le ballon. Et cela ne s'arrange pas à la demi-heure de jeu, lorsque Venner veut fausser compagnie aux défenseurs adverses et qu'il se fait accrocher par Demaerschalk.

Monsieur Castiau n'hésite pas un seul instant et lui adresse un bristol rouge qui semble bien sévère. Certes, le croche-pied était volontaire, mais deux défenseurs étaient encore en couverture. Toujours est-il que les Fizois vont devoir évoluer à 10 pendant une bonne heure de jeu. Et contre toute attente, après une tête non cadrée de Mailleux, ce sont eux qui ouvrent le score juste avant la pause. Suite à un cafouillage devant le but de Houart, ce dernier repousse malencontreusement dans les pieds de Wagemans qui pousse le ballon dans le but vide (1-0). À la rentrée aux vestiaires, Faimes peut se sentir un peu lésé et mal payé de ses efforts.

Néanmoins, en seconde armure, alors que l'on pourrait s'attendre à une domination visiteuse, il n'en est rien. Malgré son infériorité numérique, Fize reste bien organisé et ne semble pas véritablement inquiété. Firquet doit cependant sauver les siens via un magnifique double arrêt sur des envois de Louis et Venner.

Mais quelques minutes plus tard, Eyckmans profite d'un coup franc de Wagemans dévié par le mur faimois pour doubler la mise (2-0). Le même Eyckmans qui aurait d'ailleurs pu recevoir une seconde carte jaune pour une semelle plus que limite sur Mostade qui a d'ailleurs dû quitter la pelouse, blessé. Pour le remplacer, Luc Ernes n'a d'autre choix que de faire monter le jeune Fransolet qui évolue habituellement en P4. Et suite à un beau débordement de Tamoh, Fransolet esseulé dans l'axe reprend le ballon et le met au fond des filets (2-1). Tout semble encore possible pour Faimes durant le dernier quart d'heure.

Mais Fize garde la tête froide et conserve son avantage pour engranger trois points précieux qui lui permettent de toujours espérer participer au tour final.

Arbitre: Benoît Castiau

Cartes jaunes: Wagemans, Eyckmans; Louis, Massart, Genette, Venner

Carte rouge: Demaerschalk (directe, 32e)

Buts: Wagemans (1-0, 43e), Eyckmans (2-0, 54e), Fransolet (2-1, 77e)

FIZE: Firquet, Reuter, Demaerschalk, Nzembo, Damsin, Vieira (67e Erivelton), Eyckmans, Vandervost (87e Mignon), Denruyter (58e Wynants), Wagemans, Licour

FAIMES: Houart, Vinchent, Mostade (72e Fransolet), Genette, Massart (66e Arcadipane), Louis (86e Simon B.), Grommen, Mailleux, Petitpré, Tamoh, Venner.