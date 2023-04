Hamoir - Waremme : 2-2

Finalement, le partage est logique entre deux équipes qui ont eu l’occasion de tuer le match à différents moments.

Buts: Deflandre (0-1, 30e; 2-2 sur PEN, 81e), Biersard (1-1, 51e) Macé (2-1, 56e)

Solières - Tubize : 1-4

Victoire logique de Tubize face à Solières

Pris rapidement à la gorge par Tubize, Solières était mené 0-3 après 25 minutes par un triplé de Leite.

La reprise était plus équilibrée et si Tubize faisait 0-4 Vancopenolle réduisait l'écart sur penalty.

Warnant - Namur : 2-5

Match animé d’entrée avec un but de Ghaddari 0 1. Warnant riposte par Piette de la tête 1 1 29e. Mais Dheur reagit directement 1 2 31e.

En seconde armure, les Verts font le forcing. Bakija met les Merles dans de bonnes conditions 1 3 67e. Dejoie rend espoir 2 3 69e. En fin de partie, Olojede et Crame scellent le succès des Namurois 2 5.

Stockay - Dison : 1-1

Les Stockalis ont empoché un point sur le gong, face à une formation de Dison bien en place.

Buts : Legros (0-1, 39e), Rodriguez (1-1, 90e+3).

D3 ACFF

Huy - Ciney : 1-1

Après une première période pauvre en occasions, Huy prend les devant via Boussard dès l’entame du second acte. Après une longue interruption pour une blessure, les Cinaciens reviennent au score via Henrotaux. 1-1, score final.

Provinciale 1

Fize - Faimes : 2-1

Rencontre engagée entre Fize et Faimes avec pas mal de cartons distribués par l’arbitre. D’ailleurs, à la demi-heure de jeu, Demaerschalk est exclu pour une faute sur Venner. Cependant, même à 10 contre 11, Fize ouvre le score en fin de première période, Wagemans profitant d’un cafouillage dans la défense visiteuse.

Après la pause, Eyckmans profite d’un coup franc repoussé par le mur faimois pour doubler la mise. Faimes réduit le score par Fransolet, mais ce n’est pas suffisant.

Buts: Wagemans (1-0, 43e), EYCKMANS (2-0, 54e), Fransolet (2-1, 77e).

Wanze/Bas-Oha - Hannut : 3-1

Si tout à bien débuté pour Hannut avec un but rapide de Cossalter, deux minutes plus tard, Moulin égalisait déjà.

Henriette sortait ensuite deux ballons chauds avant que Gilson ne place WBO aux commandes.

En seconde période, les Hannutois perdaient leurs nerfs avec deux expulsions pour rouspetances. Les Ptis Bleu profitaient de leur supériorité numérique pour inscrire un 3ème but.

Les buts: Cossalter 0-1, Moulin 1-1, Gilson 2-1, Neerdael 3-1.

Provinciale 2A

Jehay - Ferrières 1-1

Le sommet est partagé et pauvre en occasion en première armure mais Jehay trouve néanmoins l’ouverture alors que Lokola est exclu. En supériorité en deuxième période, Ferrières appuie et rétablit rapidement l’égalité sur penalty. Jehay va alors s’accrocher avec un énorme courage à ce partage qui, vu la défaite de Braives, qualifie les deux équipes pour le tour final. Buts: Leva (1-0, 21e), Bourard (1-1 pen. 52e).

Provinciale 3A

Hognoul - Stockay B 2-1

Dans un match très pauvre footballistiquement, c’est finalement l’envie de Hognoul qui aura fait la différence. Il faudra désormais attendre le résultat de Racour pour valider ou non le maintien des deux équipes.

Buts: Musick (1-0, 30e), Dosin (2-0, 60e), Van Calster (2-1, 68e).

Provinciale 4A

Strée B - Geer B : 0-9

Les Geerois n’ont pas longtemps tremblé dans un match où ils auraient même pu alourdir le score en seconde période.

Buts: Warnotte (0-1, 2e), Mulowa (0-2, 14e), Warnotte (0-3, 15e), Vanderstraeten (0-4 sur pen, 26e), Pirsoul (0-5, 66e), Rihon (0-6, 70e), Mulowa (0-7, 72e), Pirson (0-8, 78e), Mulowa (0-9, 83e).

Provinciale 4B

Marchin 3 - Templiers-Nandrin B 1

Les Marchinois mettent fin à la série d’invincibilité des visiteurs. Le titre, ce ne sera pas pour aujourd’hui...

Buts: Ballthazart (1-0, 47e), Del Conte (2-0, 60e), Bechet (3-0,65e), Sauvage (3-1, 74e)