Football (D3 ACFF): Huy et Ciney se neutralisent

La motivation est d'ailleurs visible dès l'entame de match du côté des locaux. Les équipiers de De Castris commencent leur match tambour battant et mettent rapidement Monteleone, le portier canacien, à contribution. Sous pression, les Cinaciens s'en remettent un temps à leur gardien qui enchaîne les parades avant de signer la révolte. Isolé dans la surface via un superbe centre, Boujabout crucifie Marly qui est incrédule devant la superbe tête de l'attaquant. La joie est néanmoins de courte durée, l'avant cinacien est hors-jeu. Cette première grosse alerte, après 18 minutes de jeu, semble réduire les envies des Hutois qui se contentent de gérer la suite de ce premier acte.

Quelques secondes après le retour des vestiaires, Dorian Boussard, le buteur des locaux, ne se fait pas prier et met Huy aux commandes du match (1-0). Les Hutois ne pouvaient pas mieux entamer leur seconde période. Alors que Huy semble se diriger doucement mais sûrement vers la victoire, un fait de match vient stopper la dynamique du match. Mal retombé et touché au poignet après un contact, Benjamin Kersten doit être évacué en ambulance. Une bonne vingtaine de minutes plus tard, le jeu reprend et Ciney en profite directement en égalisant via Jérome Claude (1-1). La suite du match est plus équilibrée, les deux équipes se rendent coup pour coup. Malgré une fin de match, Ciney et Huy se quittent dos à dos.

Arbitre: Mehdi Britel

Catres jaunes: Pajaziti, Boudjemaa, Henrotaux, Loyaerts

Buts: Boussard (1-0, 45e) & Claude (1-1, 60e)

R.FC. HUY: Marly, Eeke (Papalino, 71e), Pollina, Loyaerts (Morana, 78e), Kabombo, De Castris, Frantim, Boussard ( A.Loyaerts, 78e), Nzoigba (Obaker, 71e), Franco, Muaremi.

RU Ciney: Monteleone, Despas, Antoine (Lambrechts, 45e), Herbiet, Boujabout, Henrotaux, Pajaziti, Bwangombo (Kersten, 30e (Jadot, 59e)), Boudjemaa, Hanneuse, Claude.