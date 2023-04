Football (D2 ACFF) - Guy Houssa: "Oui, ce titre m’émeut fort"

"Président, président, président ! " Guy Houssa en pleurs encerclé par ses joueurs tous nichés qui scandent son nom au sommet d’une table. La scène est aussi cocasse que touchante. C’est que même après 44 ans de présidence, le président de Warnant reste un homme quand son club touche le Graal. "Ce qu’on a fait là est incroyable, dit-il. Vous dites que c’est un peu mon succès ? Oui, sans doute mais c’est celui de tout le groupe avec une pensée spéciale pour Stéphane Jaspart et Mike Gray. Ce sont eux les architectes. Je suis ému parce qu’on a essuyé un tas de critiques toute la saison et on est resté calme. Dommage simplement que personne de la commune n’est là ce dimanche. On n’est pas aidé, il n’y a rien à faire. Mais on continue notre petit bonhomme de chemin. Je ne regrette pas de ne pas avoir demandé la licence. On ne pouvait pas le faire même si j’ai mal pour mon groupe qui l’aurait mérité. Ce qu’on a fait, personne ne le fera plus jamais à Huy-Waremme. Je vous le garantis… Je sais que la saison prochaine, on va vivre une saison plus compliquée mais je ne m’inquiète pas. D’abord, là, je veux profiter de ce titre… Et ne penser à rien d’autre. Sauf au fait qu’au-dessus de cette série, on est quasiment chez les professionnels. Et, ça, c’est beau… "