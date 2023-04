Basket-ball (R2): Haneffe jouera sa tête sur un match

Une formation qui n’est pourtant plus si autoritaire que cela puisqu’il y a deux semaines, elle s’est fait surprendre dans la salle de Huy. Pourtant, d’entrée, ce sont les locaux qui allaient dicter leur loi avec un jeu construit et domptant l’intensité de la défense adverse. Avec 9 points, dont deux bombes de Tassin, l’ailier faisait le show dans le premier quart (20-15) avant d’avoir moins d’espaces.

Szabo sérieusement blessé...

Car les Bruxellois relevaient la tête et allaient revenir en vue de la pause. Haneffe ne cédait pas mais allait perdre Szabo dans la raquette. Après un coup, le pivot tentait de continuer le match mais devait le quitter définitivement et ne sera sans doute plus de la partie pour la semaine prochaine. Après le passage aux vestiaires, alors que l’on pouvait craindre une baisse de régime dans un 3e quart souvent fatal aux Hesbignons, ils allaient repartir de plus belle. Berger et Ewbank dominaient les débats et mettaient les visiteurs dans les cordes.

Avec un jeu vraiment propre et intelligent, les Templiers continuaient de plus belle et dominaient réellement les débats… avant de s’écraser. "C’est terriblement frustrant. J’oscille entre colère et frustration, nous confiait, dimanche, le coach Prinsen, toujours vraiment amer. Nous faisons un match exceptionnel. Malgré la poisse et un secteur intérieur décimé, les joueurs ont fait le travail pour être aux commandes. Puis, on a eu un enchaînement d’erreurs individuelles qui se sont accumulées. On laisse filer des rebonds, l’adversaire marque et on fait des fautes dessus. On repasse encore devant à 40 secondes de la fin puis c’est encore des erreurs qui font que l’adversaire passe devant."

Une défaite, très lourde de conséquences car, à 40 minutes de la fin de la saison, l’avenir des Templiers est plus que jamais incertain.

"Nous aurions déjà pu nous mettre à l’abri à plusieurs reprises mais, maintenant, nous sommes dos au mur. Nous allons à Mont-sur-Marchienne pour finir la saison avec un secteur intérieur décimé alors qu’ils ont des pivots de taille très puissants. Linthout ne peut pas nous passer devant même en cas d’exploit de leur part. Donc, en cas de victoire nous sommes sauvés par la petite porte mais, en cas de revers, ce sera la 12e place, synonyme de test-match ou de descente directe en fonction du nombre de descendants."

QT: 20-15, 14-19 (34-34), 27-20 (61-54), 13-25.

HANEFFE: Berger 12, Collombon 14, Swolfs 10, Tassin 11, Dessart 4, Ewbank 12, Szabo 2, Henrard 9, Baron 0.