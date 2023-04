Volley-ball (Lotto Volley League):Waremme Volley s’offre la star belge Kevin Klinkenberg

C’est un énorme transfert que Waremme vient d’annoncer. Les Waremmiens s’offrent Kevin Klinkenberg en vue de 2023-2024. C’est un monstre du volley belge. International au long cours, le réceptionneur attaquant de 32 ans revient en Belgique après 10 ans à l’étranger. La France, la Pologne, l’Italie, la Tuquie et la Grèce: le gaillard a gagné partout et tout le temps. "Je voulais revenir en Belgique et j’avais plusieurs touches en Ligue A, narre ce Liégeois originaire de Visé. Le projet de Waremme s’est imposé comme une évidence. J’ai envie d’apporter aux jeunes ce qu’on m’a donné." L’ex joueur de Masseik, transfert phare de Waremme en vue de la saison prochaine, s’est engagé pour trois saisons. "C’est le plus beau transfert de l’histoire du club" assurent les dirigeants waremmiens.