Surprise à Hannut B (P4A) : Sébastien Wauthier démissionne de son poste de T1

On ne l’avait pas vu venir. Alors qu’il avait confectionné un noyau compétitif pour la saison prochaine, Sébastien Wauthier a décidé d’arrêter les frais avec Hannut B. La cause ? Un différent avec un joueur. "Oui, j’arrête, dit-il. Je ne peux plus continuer. Je ferai mon dernier match ce dimanche et puis j’arrête. Je pars en très bons termes avec le club que je veux remercier."