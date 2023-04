Football - P3A : Stockay B a l’occasion d’officialiser son maintien

Si on a longtemps cru que Stockay B allait vivre une deuxième partie de saison en roue libre, force est de constater qu’avec les mauvais résultats de 2023, les hommes de Jean-Marc Maréchal sont finalement concernés par la course au maintien. Et face à un adversaire qui joue sa survie depuis maintenant de longs mois, les Stockalis ne partent pas vraiment favoris de ce duel pour l’avant-dernière journée de championnat.