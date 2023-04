Sans Clément Matisse, Comblain sera (encore) en danger

Contrairement aux autres équipes, les champions comblinois ont encore un agenda très chargé avant d’en avoir terminé avec leur saison. Cinq rencontres encore pour les troupes de Ludovic Humblet dont la première les verra mettre le cap sur Bruxelles. Une équipe au bilan de 11 victoires pour 11 revers mais qui, comme chaque adversaire dans cette division, a des arguments à faire valoir. "Dans une salle compliquée à gérer avec une équipe au style de jeu identique au nôtre. Ils ont déjà sorti de grosses prestations contre des équipes du top, même si la régularité n’a pas été des leurs sur leur saison. Maintenant, ils ont les capacités pour rivaliser avec nous, expliquait un coach qui n’aura pas un groupe complet. Nous serons sans Matisse (NDLR : occupation privée) et de Liamchine (NDLR : avec P2). Cela changera évidemment la donne, on sait tout le volume de jeu de Matisse et la manière dont il impacte le jeu par sa simple présence. Il faudra que nous trouvions collectivement le moyen de compenser. Mais je suis confiant car le groupe a réalisé une bonne semaine d’entraînement. On a su associer plaisir du titre et travail sérieux pour préparer ce match. Ensuite, ce sera une série de trois matchs à domicile, ce sera un moment agréable pour tout le monde."