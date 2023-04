"Le maintien à Solières ? Oui, ça va être compliqué", assure Issa Mashaka

"Le maintien? Oui, ça va être compliqué. On a encore sombré le week-end dernier, c’est frustrant, déplore Issa Mashaka. Depuis mon arrivée en janvier, la situation a toujours été compliquée mais cette dernière défaite nous a mis un coup derrière la tête. Néanmoins, on y croit toujours et on va se battre jusqu’au bout. On ne peut pas lâcher l’affaire comme ça."

Les Soliérois doivent impérativement l’emporter face à Tubize, dimanche, pour continuer à croire à ce fameux maintien. Loin d’être une sinécure quand on sait que les Brabançons restent sur un 9 sur 12. "Pour moi, on est beaucoup trop gentil dans les duels, on se fait tout le temps marcher dessus. Et puis, nous ne sommes pas assez tueurs devant le but, poursuit celui qui évolue d’habitude dans le milieu du jeu. Malheureusement, le coach est obligé de me faire jouer sur un flanc. J’essaye d’apporter ma technique mais ce n’est pas tout le temps évident. Le coach est compréhensif..."

Bientôt en Espagne ?

À 19 ans, le Français rêve toujours du monde professionnel. "Je ne sais pas encore de quoi mon avenir sera fait. Je dois bien avouer que je ne m’attendais à vivre une situation aussi compliquée à Solières, glisse l’intéressé. En coulisses, c’est également spécial mais je ne m’occupe pas de ça. J’espère avoir un contrat professionnel dans les années à venir. Je me sens bien en Belgique mais je rêve d’évoluer en Espagne. Je ne ferme en tout cas la porte à aucune porte, on verra bien."

À noter que Bryan Hanrez, l’ailier de Solières, a décidé de ne plus évoluer avec les Hutois. "Et ce, jusqu’en fin de saison", explique le joueur. Une nouvelle tuile en perspective pour Solières qui n’avait vraiment pas besoin de ça...

Arbitre : Baptiste Federico.

SOLIÈRES : Peisson, Baumans et Verbist sont toujours blessés. Le reste du noyau est disponible.