Hockey - "Je ne veux plus vivre une saison comme cela": Benoït Baseil (Huy) dresse le bilan de la saison des siens

Un véritable échec, qu’on n’imaginait pas en fin de saison dernière. À l’époque, l’équipe de Benoit Baseil avait retourné les play-down et s’en était sortie avec une grande distinction. Mais, malheureusement, la performance n’a pas été réitérée et la culbute n’en est que plus douloureuse. "Nous savions que nous avions un noyau très petit et qu’il ne fallait pas le moindre couac. Malheureusement, l’accident de voiture des Reynders, ainsi que d’autres blessures, mélangé à un investissement très mitigé et des divergences générationnelles nous ont fait plonger bien bas, regrette le coach hutois. Dimanche, nous étions à l’apogée du n’importe quoi puisque nous avons finalement dû nous battre qu’à dix hommes."

Le club a besoin de changement

Benoit Baseil ne le cache pas, il a perdu toute motivation d’entraîner durant la saison. Pour lui, plus que son équipe, c’est le club qui doit être en pleine phase de transition et doit peut-être se réinventer. "Personnellement, je ne veux plus vivre une saison de la sorte. Nous ne savons pas travailler et dans ces conditions-là, Charles (NDLR: Künsch) et moi-même ne saurions rien faire de bon. On va désormais attendre de voir ce qu’il va se passer au niveau des projets mais de mon point de vue, il faudrait refaire tous les noyaux pour les rendre beaucoup plus larges. Maintenant que nous redescendons en troisième division, il va aussi peut-être y avoir du positif. Certains jeunes vont pouvoir davantage s’épanouir avec un investissement moindre. Mais actuellement, dans les faits, la moitié du groupe n’a pas les possibilités d’atteindre l’exigence requise pour la D2. "

On le sent, le coach mosan est actuellement dans le flou. Après deux saisons à la tête de Huy, voilà désormais Benoit Baseil en pleine réflexion sur un futur qui pourrait redonner quelques sourires aux Hutois, à condition d’évoluer et d’enregistrer les différents enseignements de cette saison.

Gevers : "Descendre fait très mal"

Membre important du club, le capitaine Corentin Gevers vit assez mal cette descente. L’enfant du club n’a pas hésité à analyser les manquements et, surtout, ce qu’il faut mettre en place pour que l’équipe aille mieux. "Pour moi, tout est une question de moyens ainsi que d’effectif. Nous devons avoir une restructuration des effectifs afin d’avoir des noyaux plus larges. La réunion qui va se faire pour parler du futur sera déterminante. Descendre en D3 fait très mal car nous perdons tout ce qu’il y avait un peu de professionnel dans le hockey."

Pour Corentin Gevers, l’urgence est de mise car les joueurs pourraient commencer à quitter le navire. "Nous avons du mal à attirer des joueurs avec notre dalle de béton qui sert de terrain (sic). On parle de travaux pour la saison 2024-2025, c’est ce qu’il faut espérer car même si nous sommes clubmans, il y a de nombreux clubs aux alentours qui peuvent attirer..."