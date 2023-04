Handball - Dernier devoir en D2 pour Amay

Quant à l’aspect purement sportif de cette dernière journée, même si le président Destexhe s’attend à un sursaut d’orgueil de ses troupes, il s’est surtout attelé toute la semaine à rencontrer chaque joueur pour définir au plus vite la stratégie de son club pour la future saison. "On a eu dès mardi une discussion franche avec chacun en leur proposant notre projet qui est de remonter immédiatement en division deux. Au moment où je vous parle, seul un joueur, Arnaud Brialmont, nous a dit qu’il quittait Amay. Tous les autres devraient donc logiquement rester. Nous devons encore discuter avec nos deux Français mais j’ai de l’espoir de les conserver même si je sais qu’ils ont reçu des offres. De notre côté, nous n’allons pas conserver Nathan Thirion. D’ailleurs il n’est pas repris pour ce match. Comme il ne s’est pas excusé de son absence à Pelt, je ne vois pas pourquoi il serait là. De même pour Joshua Mollatte qui donnerait la priorité à l’arbitrage la saison prochaine. Il ne sera pas là non plus au ROC."

Les grandes manœuvres ont donc commencé au HC. Pour cette rencontre, la dernière en tant que joueur de Loïc Pagnoul, le coach Roeff, sollicité par des clubs de D2 et D1, ne pourra pas compter, en plus de Thirion et de Mollatte (NDLR: il arbitre à Eupen à 20H), sur Philouze et Khaldi, autorisés à retourner Outre Quiévrain voir leur famille.