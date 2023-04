Geer B sera champion de P4A dimanche à Strée B: "On veut faire la fête avec l'équipe première"

D’autant que le club a mis les petits dans les grands. "Si on empoche le titre, il est prévu de retourner à Geer faire la fête avec l’équipe première, commente le coach geerois. À nous de tout donner dès la première minute car Strée B est imprévisible."

En face, justement, les Stratois ne feront pas de cadeau au leader. "Même si nous sommes toujours décimés par les blessures, on se doit de terminer la saison en beauté, commente Guy Ekwalla. Il risque d’y avoir pas mal d’ambiance et un peu de monde. C’est aussi pour ce genre de match que l’on joue au football. Il n’y aura pas de tension supplémentaire car notre championnat est déjà terminé. On est déjà plongé dans la préparation du prochain exercice."

Arbitre : encore à désigner

STREE B : seul Dubois est indisponible.

GEER B : tous les joueurs sont disponibles.