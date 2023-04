Football (P4B): Templiers-Nandrin B peut être champion ce dimanche à Marchin

Auteur d’une saison exceptionnelle, Templiers-Nandrin B n’a toujours pas connu la défaite en 26 rencontres de championnat. Dimanche, les Templiers ont l’occasion d’être champions chez leur dauphin, Marchin. Pour sabrer le champagne, les gars de Julien Lannoy n’ont besoin que d’un partage. "Mais on y va pour la gagne, explique le coach. T outes les planètes sont alignées pour qu’on réalise un bon résultat, d’autant que les joueurs sont ultra motivés. On ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et on veut rester invaincu. On se rend à Marchin sans stress car nous avons encore un joker à brûler."