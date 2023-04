Football (P2A): victime d’une rupture d’anévrisme, Manu Christiaens est aux soins intensifs

Voilà une nouvelle qui ne va faire plaisir à personne. Manu Christiaens, l’ex coach de Hannut, Waremme et futur T1 de Burdinne, a été victime d’une rupture d’anévrisme hier soir. Le Hannutois de 52 ans est à l’hôpital depuis lors. On a craint le pire, mais son état, pour l’heure, est stable. Des examens complémentaires sont prévus ce vendredi. "J’ai appris la triste nouvelle comme vous, dit Charles Melchior, le président de Burdinne. Toutes nos pensées l’accompagnent, lui et sa famille."