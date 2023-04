Football (P2A): Pauletti: "Le tour final passe par un 6/6 pour Braives"

Ils sont quatre pour trois places: Jehay, Ferrières, Seraing et Braives. Momalle, lui, a déjà son ticket pour le tour final. Hasard du calendrier les six premiers s’affrontent lors de cette 29e et avant-dernière journée de compétition. Le suspens est donc total et la bagarre s’annonce belle. Momalle-Braives est une de ces affiches et pour les Braivois la donne est claire: "Il nous faut un 6/6 (NDLR: Braives accueillera Jehay dimanche prochain) et dans le même temps espérer un faux pas d’un concurrent pour espérer décrocher le tour final" a calculé Yannick Pauletti. "Si nous ne l’emportons pas à Momalle la saison risque d’être finie pour nous et nous pourrons dresser un constat d’échec car l’objectif avoué était de disputer le tour final. Mais nous n’en sommes pas là…" Car Braives est loin d’être démobilisé. "La qualité de l’effectif n’est plus à démontrer même si nous avons dû nous séparer d’éléments comme Charlier et Dorval qui n’étaient plus en phase avec la ligne définie par le club. D’autres comme Bawin et Fernandez, qui avaient annoncé leur départ à la fin de la saison, ont par contre manifesté le souhait de rester au regard de la nouvelle dynamique insufflée. C’est leur volonté. Il n’y a pas eu de démarche agressive de notre part. Nous avons été correct avec le club (NDRL: Templiers) avec qui ils s’étaient engagés", explique le T1 braivois.