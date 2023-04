Football (P2A) - Lionel Banza (Huccorgne): "Un match crucial !"

Mais les Huccorgnois sauront-ils supporter la pression ? "La pression, nous la sentons, c’est un fait, mais c’est une pression positive. On sait ce qu’on doit faire pour atteindre notre objectif et on est confiant."

Parce que Huy B semble démobilisé ? "Aucun adversaire, quelle que soit sa position, ne doit être sous-estimé, rétorque le numéro six huccorgnois. Nous devrons redoubler de vigilance, tirer tous à la même corde, soigner chaque détail, appliquer ce que nous aurons travaillé à l’entraînement et respecter les consignes du coach. L’avenir de Huccorgne se situe en P2 pas en P3. À nous de faire le taf…"

C’est donc un Huy B en perte de vitesse qui se déplace à l’ombre du centre pénitentiaire. "Nous restons sur six défaites de rang et un bilan de 4 sur 30 en 2023, ce qui n’est guère glorieux", explique Romain Gorissen. "La raison de cette baisse de régime ? Sans doute le fait que notre objectif de trente points a été rencontré. Inconsciemment, il y a sans doute eu un relâchement dans notre chef. Mais nos statistiques sont aussi trompeuses: perdre 2-1 à Ferrières ou à Xhoris et 0-1 face à Seraing Athlétique ne traduit pas une démobilisation de l’équipe. Ne croyez donc pas que nous allons offrir trois points à Huccorgne. Notre objectif est même de finir la saison en beauté. Trois points à Huccorgne et un face à Momalle, ce serait top", ponctue le médian hutois.