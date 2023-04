Football - P1: Yoann Eyckmans et Maxime Renson face à leur ancien club

Yoann Eyckmans, Maxime Renson, quels souvenirs gardez-vous de votre ancien club ?

Y.E. : Je garde un bon souvenir de Faimes. C’est là que j’ai commencé en équipe première. Je n’ai jamais eu de soucis avec le club, j’en garde une belle image.

M.R.: Pas grand-chose, je ne suis resté qu’une année. C’était une saison mitigée, notamment à cause de quelques blessures. Donc voilà, ce n’est pas un de mes meilleurs souvenirs dans ma carrière.

Comment jugez-vous la saison de Fize ?

Y.E.: Il y a eu des hauts et des bas. On a eu beaucoup de blessés au début de saison. On est à deux matchs de notre objectif, le tour final.

M.R.: Je ne suis pas beaucoup le classement (rires), mais je pense qu’ils font une saison en dessous de leurs objectifs.

Et celle de Faimes ?

Y.E.: C’est malheureux qu’ils descendent. On n’a déjà pas beaucoup de derbys dans le championnat. Ils ont eu une saison compliquée, c’est dommage que Faimes n’ait pas réussi à se sauver en P1.

M.R.: On est passé totalement au travers de la saison. C’est décevant. Les dirigeants ont joué un rôle là-dedans avec les multiples changements de coachs. Le timing était toujours très mauvais. C’est ma première descente, ça ne fait jamais plaisir.

Yoann, croyez-vous toujours au final ?

Y.E. : On y pense toujours, oui. Mathématiquement, c’est encore possible. On a toujours envie de jouer un tour final. Cela fait cinq ans que je le dispute chaque année, j’ai envie que ça continue.

Est-ce que ce derby à une saveur particulière ?

Y.E.: C’est toujours chouette à jouer. Même si Faimes est descendant, ils ne vont rien lâcher. Ils vont jouer à fond, ça ne sera pas facile. On se donnera également à 100%, un derby ça motive toujours plus.

M.R.: Il n’a pas spécialement de saveur, mais c’est toujours un peu spécial de jouer contre son ancienne équipe.

Et pour finir, un petit prono ?

M.R.: On va jouer sans pression, on a dû mal à marquer mais je dirais quand même une victoire 1-2.

Y.E.: Une victoire 3-1, tout est possible.