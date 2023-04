Football (P1): Wanze/Bas-Oha - Hannut ou le duel entre les "frères" Dylan Gilson et Nicolas Henrot

Dylan, Nicolas, comment se sentent vos équipes alors que la saison touche doucement à sa fin ?

Dylan Gilson: Mentalement, on est bien. Mais, physiquement, oui, il y a un peu de fatigue. Après, nous n’avons plus aucune pression. Est-ce que, inconsciemment, on se suffit de ça ? Je ne sais pas. Moi, de mon côté, non. Mais je ne suis pas dans la tête de chacun.

Nicolas Henrot : Les jambes deviennent lourdes, c’est vrai. Mais nous sommes habitués après la longue saison de l’année dernière (rires). Nous avons beaucoup d’absents mais nous sommes bien. On reste une équipe de gagnants.

Vos équipes se sont affrontées il y a de cela dix jours, avec une qualification de Hannut en Coupe de la province. Y aura-t-il un sentiment de revanche dans l’air ?

D.G.: Je ne peux pas dire que Hannut avait volé sa victoire, mais ils ont sauvé deux ballons sur la ligne… Cela reste une belle équipe avec des joueurs d’expérience et ils jouent sur leurs forces. Mais, oui, c’est sûr, on veut gagner ce match. Comme tous les autres.

N.H.: Quand on repart avec une victoire, c’est toujours mieux qu’une défaite. Mais Wanze/Bas-Oha avait fait un super match, l’expérience a joué. Cela reste une belle équipe et un match n’est pas l’autre. Une revanche ? Oui, je pense. Jean-Yves Mercenier va les motiver. Mais on sera là aussi.

Vous vous parlez tous les jours. D’où vient cette relation fraternelle ?

D.G.: On a joué ensemble au futsal à Andenne et, depuis, on a un bon feeling. Quand ma maman est décédée, il est venu rendre visite. C’était déjà comme mon frère, mais un cap a encore été franchi.

N.H.: C’est comme si on se connaissait depuis qu’on est tout petit. De son côté, quand Sernane (NDLR: Segniagbeto) est décédé, il m’avait aussi envoyé pas mal de messages. Je me voyais mal ne pas y aller pour sa maman. Je serai toujours là pour lui. C’est plus qu’un ami, c’est comme mon, frère.

Quel message voudriez-vous lui faire passer ?

D.G.: Il n’a pas toujours le retour qu’il devrait avoir. C’est toujours un plaisir de le voir. Et quand son nom s’affiche sur mon téléphone, je me demande toujours quelle bêtise il va me lâcher.

N.H. : Que c’est un escroc (rires). Plus sérieusement, qu’il continue à faire tout ce qu’il fait pour rendre fière sa maman là-haut.

Enfin, votre prono pour ce match ?

D.G.: 2-1.

N.H.: 1-2.