Football (P1) - Henkinet: "Ce serait malheureux de ne pas concrétiser"

Et là où Geer remportait ses matchs au forceps lors du premier tour, c’est désormais l’inverse qui se passe. "On manque de quelque chose, d’envie, de cohésion. On doit absolument retrouver cela et ça a été le boulot de la semaine, insiste le mentor geerois. Si on doit encore croire en quelque chose, c’est maintenant. On ne peut pas dire qu’on n’a pas eu les occasions pour finir. Mais il nous faut apparemment beaucoup de balles de match. Ce serait vraiment malheureux de ne pas concrétiser le travail de cette saison. "

Cela passe, dès lors, par un succès face à la lanterne rouge, déjà condamnée, sprimontoise. "J’attends juste des choses qu’on ne montre plus. Et tant qu’on ne les montre pas, on peut être battu par tout le monde, prévient Nicolas Henkinet. Geer est son plus gros adversaire pour le moment. Une victoire ne ferait vraiment pas de tort mentalement. " Et, mathématiquement, l’opération n’en serait que plus belle.

Arbitre: Fabien Laforge, assisté de Davide Ricatto et Philippe Schmetz.

GEER: Aerts, Vigil Bajo, Henquet, Vervoort, Grosdent, Messina, Cokgezen, Philippe, Delvaux, Fadda, Vandebosch, Coulon, Bekaert, Docquier, Bouhriss.