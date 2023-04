Football - D3 ACFF B: Ciney pas envisageable de perdre pour Huy

En s’inclinant face à La Calamine la semaine dernière, Huy a sans doute jeté à la poubelle ses dernières chances de participer au tour final… sauf si le jugement du match arrêté face à Aywaille tourne en faveur des Mosans. Si tel était le cas, les hommes de Manu Papalino ne sont virtuellement qu’à deux unités de la cinquième place de Sprimont. "Forcément, c’est dans les têtes de tout le monde, admet Jonathan Kabombo. Et si ce n’est pas le cas, cela veut dire que nous ne sommes pas intéressés par le club de Huy. C’est vrai que ce n’est pas gagné. Mais, dans le foot, on ne sait jamais. " Et dans le staff hutois, on y croit aussi. "Non, ce n’est pas une carotte pour faire avancer l’âne car le tour final n’a jamais été un objectif. Mais, en termes de motivation, en jouant Ciney et Givry, il est possible d’encore prendre des points et de ne pas être loin du Top 5, reconnaît Axel Marchand. Il faut gagner ces deux matchs pour partir la tête haute et que ces deux dernières semaines soient belles."