Football (D2 ACFF): Verlaine veut finir sur une belle note face à Ganshoren notamment

Un coup sur la tête. Verlaine n’est plus Verlaine depuis deux semaines. L’annonce de la non-licence et les bruits de transferts ont quelque peu déstabilisé le noyau des Taureaux. "Oui, je l’avoue, on est quelque peu déstabilisé, reconnaît Amaury Riga. On a eu une grosse discussion mardi et on a tout mis à plat. C’est vrai que les conditions ont quelque peu changé. Mais on doit tenter de bien finir cette saison. Je n’ai pas envie de finir 10e après un 0/12. Ce serait triste si on devait boucler notre saison de cette façon…"