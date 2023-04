Donlefack et Rihon, les revanchards

Justement, chez les Wawas, on a bien digéré cette relégation officielle. "On s’y attendait depuis plusieurs semaines, avoue Rodrigue Rihon. Cette semaine, on a pris du plaisir et c’est ça le plus important pour le moment." Le joueur de 20 ans livre sa première saison avec l’équipe première des Wawas. "Ce niveau me plait bien plus que la P2. Malgré une blessure à l’ischio, je suis satisfait de ma saison même si je pensais être le chat noir de l’équipe car on a toujours gagné sans moi, rigole l’intéressé qui s’attend à une rencontre compliquée. Hamoir, c’est du costaud. Même si nous n’avons plus rien à revendiquer, on ne peut pas baisser les bras comme ça. Je suis un compétiteur et cela me fait mal de perdre toutes les semaines. Chez les jeunes, j’étais coaché par Kevin Caprasse à Liège. C’est lui qui m’a inculqué sa soif de gagner. A Waremme, certains ont déjà la tête ailleurs et sont démotivés. C’est parfois agaçant..."

Alors que l’équipe hesbignonne affichera un tout autre visage la saison prochaine, Rodrigue Rihon pourrait prolonger. "Jouer en D3 ACFF me plairait, ce n’est quand même pas rien comme niveau, hein, dit-il. Le noyau semble qualitatif. Ça promet!"