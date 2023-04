De la balle jaune au volant, le Verlainois Loïc Gosset a trouvé sa voie au badminton

Une ascension fulgurante

Compétiteur dans l’âme, il est rapidement monté de classement pour aujourd’hui se retrouver 9. Un classement qui lui permet de figurer dans le Top 5 des meilleurs badistes belges de sa catégorie. "Si on m’avait dit ça quand j’ai débuté le badminton, je ne l’aurais pas cru. Je joue pour m’amuser mais j’ai un seul objectif en tête: je veux être pro et aller aux Jeux olympiques. Ce sera très compliqué mais je donnerai tout pour y arriver", dit-il.

Depuis la dernière rentrée scolaire, le Verlainois a intégré le centre de formation de badminton situé à Liège. De quoi lui permettre de s’entraîner chaque jour avec les meilleurs badistes francophones. "On s’entraîne du lundi au vendredi en soirée ou le matin. C’est très chargé mais il n’y a pas de secret pour atteindre le plus haut niveau. J’ai la chance d’avoir le statut d’élite sportif qui me permet d’être dispensé de certains cours, explique l’intéressé qui a décidé de vivre en internat depuis quelques mois. C’est plus facile pour moi car on est, en plus, très bien suivi par la fédération. Ce sport demande pas mal de sacrifices, notamment au niveau de l’hygiène de vie. C’est également une excellence expérience pour la suite."

Justement, la suite devrait être fructueuse pour Loïc Gosset, qui continuera à participer à des tournois internationaux, notamment dans des catégories d’âge supérieures à la sienne. "J’emmagasine énormément d’expérience en affrontant des joueurs étrangers. Ma récente demi-finale doit me permettre d’aller vers l’avant."

Et ainsi continuer à assouvir sa passion de la plus belle des manières, tout en gardant les pieds sur terre. Une recette qui fonctionne à merveille pour le moment.

Son entraîneur : «Loic a toutes les qualités pour devenir un grand joueur»

Suivi dès son plus jeune âge par la fédération, Loïc Gosset a intégré, cette année, le centre de formation de badminton. Le Verlainois a rapidement pris ses marques. «Avec le changement d’école (NDLR : il était auparavant à Sainte-Marie à Huy avant de partir à Sainte-Véronique à Liège) cette année, la transition était importante, que ce soit au niveau physique ou mental, explique Frédéric Gaspard, le directeur technique et responsable du centre de formation. Pour le moment, il gère ça très bien. On savait que Loïc était un profil intéressant, vu son passé au tennis. Il avait déjà une bonne base d’expérience au niveau des entraîneurs et de la compétition. Et puis, il a de la chance d’avoir des parents qui connaissent le badminton sur le bout des doigts.»

Autant de facteurs qui doivent permettre au Verlainois d’atteindre le plus haut niveau. «Oui, Loïc a toutes les qualités pour devenir un grand joueur, poursuit Frédéric Gaspard, qui fut champion d’Europe des plus de 35 ans en octobre dernier. Sa récente médaille en Allemagne pourrait être un bon déclic pour lui. J’espère qu’il a pris conscience qu’il était capable de rivaliser avec les meilleurs de sa génération. De notre côté, on savait que ça allait arriver étant donné qu’il s’entraîne très bien.»

Une famille qui baigne dans le badminton depuis toujours : «On ne l’a pas poussé»

Avec des parents badistes, il était écrit que Loïc Gosset s’attellerait à frapper des volants. «Pourtant, nous, on ne l’a jamais poussé. Au départ, on espérait même qu’il ne fasse jamais ce sport. Quand il a commencé le tennis, on était évidemment très content, explique Angélique Fisher, sa maman qui a été classée B1. Xavier a, lui, été classé série A.»

Autant dire que le Verlainois dispose d’un entourage idéal pour progresser. «Ce n’est pas une pression supplémentaire. Mes parents ont eu un très beau parcours mais j’aimerais quand même posséder un meilleur palmarès, rigole l’affilié à Grâce-Hollogne et qui a pris la direction de la France, mercredi, pour disputer un nouveau tournoi international dans la catégorie… U17. Sur place, on verra le niveau mais j’imagine que ce sera du costaud. Tous ces tournois permettent surtout d’emmagasiner un maximum d’expérience pour le futur.»

En attendant, Loïc Gosset continuera de s’entraîner d’arrache-pied pour suivre les traces de Lianne Tan, multiple championne de Belgique. «Pour moi, c’est un exemple. J’ai parfois l’occasion d’échanger avec elle et sur son parcours. Ce qu’elle fait depuis autant d’années, c’est tout simplement impressionnant. Elle est, en plus, très accessible», glisse le sportif de 13 ans qui rêve de réaliser une aussi belle carrière.