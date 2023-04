Basket-ball (Régionale 2) - Haneffe pourra-t-il imiter Huy et créer l’exploit face à Woluwe?

Woluwe, leader de la série de manière autoritaire avec un bilan de vingt victoires pour quatre revers, et candidat à la montée avec une intensité de jeu inégalée dans la division. Mais, au basket, tout est possible et, pour cette rencontre, les Templiers ont des éléments à faire valoir pour tenter de la gagner. D’abord, leur amour-propre au lendemain d’un revers désastreux dans la manière à Ninane. Ensuite, leur salle et leurs supporters qui veulent que cette dernière rencontre à domicile permette de rester dans cette R2. Enfin, il y a aussi la fébrilité relative de Woluwe en déplacement chez les équipes de la seconde moitié du classement. Il y a deux semaines, les leaders sont d’ailleurs venus s’incliner, à la surprise générale, dans la salle de Huy. N’arrivant pas à imposer leur agressivité en début de match, les Bruxellois s’étaient inclinés, comme à Linthout… Alors, pour sa survie dans la division et ne pas tout jouer sur le dernier match, Haneffe créera-t-il l’exploit ?