Basket-ball - Régionale 1: La dernière à domicile pour les Waremmiens

Ce samedi, ce sera le dernier match à domicile du groupe d’Alban Angelucci. "On veut vraiment finir le mieux possible, rester invaincu dans notre salle et en profiter. Nous avons prévu de l’animation après le match pour tenter de fêter notre titre de la phase classique comme cela se mérite. Les joueurs ont fait une grande saison et j’espère qu’ils seront fêtés à leur juste valeur", lance le coach dont le management a été salué tout au long de la saison.

Sportivement parlant, l’équipe de Vieux Campinaire qui débarquera samedi n’a plus rien à gagner ni perdre, son maintien venant d’être mathématiquement acquis peu importe les scénarios envisagés. "C’est une équipe solide avec des individualités fortes. Nous avons pris vingt points en première période chez eux avant de relever la tête et d’enfin mettre l’intensité pour les faire déjouer. Nous serons dans une composition spéciale puisque Gaudoux ne devrait pas jouer et que Moray sera diminué. Il y a aussi la situation des joueurs de P1 qu’il faudra gérer. Mais, encore une fois, au regard de notre saison, cette R1 doit être mise en avant pour ce qu’elle a proposé tout au long de cette saison. Tant sportivement qu’humainement. Pour débuter ma carrière de coach, ce fut une incroyable chance d’être à la tête de ce groupe. "

La semaine prochaine, la dernière rencontre de la superbe équipe de Waremme se déroulera à Tilff où une énorme fête est prévue, les Liégeois ayant aussi décidé d’arrêter leur équipe première. Pour rappel, Waremme a décidé "donner sa place" à Liège Atlas et Tilff à Sprimont.