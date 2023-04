Basket-ball - Provinciale 1: Waremme à est à quarante minutes du titre

Car, suite à la défaite d’Alleur ce vendredi contre la Villersoise, les Wawas peuvent officiellement décrocher le titre ce samedi en cas de victoire.

Par contre, en cas de revers ce samedi, tout ne serait pas perdu puisqu’une seconde possibilité se présenterait encore la semaine prochaine. Pour y arriver, il faudra au minimum faire le même résultat que les Liégeois lors de la prochaine journée. "Et on sait que les Alleurois vont jouer le coup jusqu’au bout, même s’ils ne veulent pas monter. Je ne vais pas m’épancher sur cette situation qui fait que si Alleur décroche le titre, il cédera sa place à Spa… c’est le règlement. Maintenant, c’est à nous à prouver les choses sur le terrain, comme depuis le début de la saison. Notre duel à trois a été passionnant. Spa a lâché prise depuis quelques semaines mais reçoit ainsi une 2e chance. Maintenant, le contexte reste finalement le même. Pour espérer monter par l’entremise du titre d’Alleur, Spa doit nous battre ! On va donc avoir deux équipes ultra motivées face à face et c’est ainsi que le basket est le plus agréable à suivre."

Maintenant, personne ne peut dire que Waremme ne mérite pas le titre. Car, depuis décembre, les Wawas sont impressionnants, ne perdent plus et proposent le plus beau basket de la division. "Ce n’est pas un hasard. Le groupe est compétitif mais travaille aussi dans la continuité de deux saisons. Les joueurs prennent du plaisir à jouer ensemble et sans se mettre la pression, commente le coach. Ça ne va pas changer à deux journées de la fin. On a parfaitement négocié plusieurs déplacements piégeux, je ne l’espérais pas spécialement pour être honnête. Les joueurs se sont forgé le droit d’être actuellement premiers, à nous de finir le travail en battant Spa."