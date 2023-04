Basket-ball - Provinciale 1: Hannut bloque complètement après la pause

Bielen reprenant parfaitement le second acte, les Hesbignons restaient aux commandes jusqu’à un terrible trou d’air. Plus un panier jusqu’à la fin du quart et des visiteurs recollant à la 30e et prenant ensuite le contrôle de ce match qui avait complètement basculé malgré les derniers efforts de Lambert.

QT : 23-17, 19-15 (42-32), 8-17 (50-49), 15-22.

HANNUT : Bielen 10, Materne 8, Bisschop 18, Pivato 2, Declercq 4, Goffin 9, Lambert 10, Michaux 4.