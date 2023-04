Football (D2 ACFF) - Alex Custinne: "Si on joue notre foot, il n’y aura pas de soucis"

Pour Alex Custinne, le jeune offensif stockali, c’est une première saison de découverte. "C’est ma première année là-bas. Je suis encore dans l’apprentissage. Je suis de plus en plus intégré dans le groupe, ça me fait plaisir, commente le jeune joueur de 19 ans. J e commence à avoir un peu de temps de jeu par-ci par-là, ça veut dire que le coach me fait confiance. Ça me fait plaisir."

Alex Custinne sait que la rencontre face à Dison ne sera pas simple, mais il est assez confiant. "On a le niveau pour les battre. On a beaucoup de qualités dans notre groupe. Même si c’est une équipe avec beaucoup d’expérience qui sait jouer au football, si on joue notre foot il n’y aura pas de soucis", explique-t-il. Ce sera a priori une rencontre serrée, entre deux équipes qui prônent un beau football, qui nous attend ce dimanche rue Joseph Wauters.

Arbitre : Francesco Muratore, assisté de Chasan Bektemirov et Koffi Vilevo Ziggar.

STOCKAY : Alfieri, Rayane, Niankou, Boumediane, Jurdan, Kotchkarov, Ronvaux, Rodrigues, Bouhlal, Nézer, Sternon, Libert, Maglio, Özer, Custinne, Panier (?)