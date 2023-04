Volley-ball - "Le classement ne reflète pas notre investissement": Pierre Honnay dresse le bilan de la saison de Waremme Volley

On retient toujours la fin, je dirais donc que c’est dommage que cela se finisse comme ça. Nous avions des possibilités, des ambitions et la volonté de faire plus. Malheureusement, on en ressort avec un goût de trop peu. Mais je veux être positif et nous avons fait des choses que nous n’avions jamais faites auparavant. Le potentiel s’est développé et nous avons eu la confirmation que notre entraîneur était à la bonne place. Si on avait eu un peu moins de malchance avec les blessures, nous aurions pu connaître plus de succès. Oui, nous sommes derniers mais nous sommes reconnus comme une équipe avec un potentiel et qui n’est pas facile à jouer.

Quelle est votre plus grande satisfaction à l’issue de cet exercice ?

Fred Servotte ! D’ailleurs, il sera toujours à la barre de l’équipe la saison prochaine, c’est évident. Il a mis plein de choses en place et a pris énormément sur lui au niveau organisationnel. Il a dû composer avec des adjoints qui n’avaient pas l’habitude de ce niveau. Dans le jeu, on a aussi vu une équipe plus engagée, mieux en place tactiquement et mieux préparée à la vidéo. Il a su faire passer son message, c’est le plus important. Il a énormément parlé et collaboré avec les joueurs.

A contrario, avez-vous une déception ?

Malgré lui, je vais citer Martin Lallemand. On avait beaucoup misé sur lui et il a démontré toutes ses qualités lorsqu’il a pu jour. Il a été le leader qu’on attendait et même plus. Mais sa blessure nous a handicapés fortement. Quand le meilleur ailier d’une équipe se blesse, c’est toujours embêtant.

Guibertin vous a précédé au classement. Qu’est-ce que cela vous fait de ne plus être le meilleur club wallon ?

C’est paradoxal car nous avons gagné trois des quatre rencontres face à Guibertin. Qui est donc le meilleur ? C’est difficile de se prononcer car les deux formations sont très différentes. Nous, on mise beaucoup sur les jeunes avec des entraînements tous les jours. De son côté, Guibertin évolue avec des joueurs qui travaillent en journée, qui ont un passé et qui n’ont que trois séances par semaine. La réponse doit être plus nuancée que le classement en lui-même. Il ne faut pas oublier que nous sommes au sommet du volley belge depuis 2010-2011 sans discontinuer.

Certains vont sans doute penser que Waremme a encore terminé à la dernière place. Qu’avez-vous à répondre à ces personnes ?

Je peux comprendre cette réflexion. Mais j’invite ces gens à venir voir les matchs. Car ceux qui sont venus savent qu’il y a eu du très bon volley-ball à Waremme. Après, il faut reconnaître que nous sommes derniers, c’est une réalité, et c’est difficile à vivre. Ce n’est jamais plaisant. C’est très dur en tant que dirigeant de mettre plus de choses en place et de terminer à la dernière place. Mais tant que nous sommes cohérents, les critiques ne nous toucheront pas. On continuera sur notre lancée car on sait qu’on fait de bonnes choses. Le classement ne reflète pas notre investissement.

Avec huit prolongations, quatre départs et deux arrivées, la saison prochaine est déjà bien lancée. Que pourra-t-on attendre de Waremme ?

L’objectif sera encore de faire mieux et d’accrocher le Top 6. Là où on doit travailler, c’est pour trouver des ailiers d’expérience qui peuvent nous amener de la stabilité. On espère finaliser les dossiers rapidement.