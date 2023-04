Trail - Le Claviérois Manu Huet va participer au Marathon des Sables

Une opportunité que Manu Huet ne pouvait pas refuser. " Une inscription, c’est 3800€, hors matériel. Donc, c’était un peu une possibilité unique" souffle-t-il. Le Claviérois trouve que la course a plusieurs aspects intéressants et complexes à la fois. "L a course est peut-être plus compliquée dans l’ensemble que les ultra trails que je réalise car ce parcours dans le désert demande une énorme préparation, surtout au niveau logistique. Et puis, il y aura aussi le fait de devoir faire face au soleil toute la journée, devoir bien protéger ses pieds pour ne pas se faire attaquer par le sable par exemple" confie Manu Huet.

Une préparation plus que complexe

Une des grandes craintes de ce dernier n’est pas quelque chose qui se passe durant l’épreuve, mais lors d’une étape qui a lieu bien avant... "Honnêtement, ça va paraître risible, mais une grosse étape qui m’a mis beaucoup de pression, c’est de boucler mon sac. Il m’a fallu beaucoup de temps, c’est quelque chose auquel on doit réfléchir énormément, explique le principal intéressé. Par exemple, j’ai pesé mon matelas, mon sac de couchage, chaque gramme est important. On doit emporter de la nourriture lyophilisée. J’ai enlevé tous les emballages de base, et j’ai tout remis dans des sachets de congélation pour gagner quelques grammes. C’était un aspect très complexe de mettre en place un bon sac-à-dos, avec le bon matériel."

Rappelons que les participants de ce trail devront porter un sac de minimum 6,5 kg et maximum 15kg hors eau, sur leur dos toute la journée en plein cagnard. Une élaboration minutieuse du contenu du sac est donc essentielle. En ce qui concerne la préparation physique, Manu Huet semble assez serein. " Je ne me suis pas spécialement bien préparé, je me suis peut-être un peu basé sur mes acquis. Je suis allé courir quelques fois 40 ou 50 bornes, mais je n’ai pas fait de préparation hyper spécifique, raconte le sportif claviérois. Je pense que c’est moins physique qu’un ultra trail en montagne. Le Marathon des Sables se fait par étapes. On a chaque fois la nuit pour se reposer et récupérer. On ne mange pas trop non plus, il n’y a pas d’alcool, donc on récupérera plus vite (rires). Et plus les jours vont passer, plus le sac va s’alléger également, c’est un avantage."

Un trail magique

Manu Huet n’a pas spécialement d’objectif de chrono durant ce trail, il se réjouit surtout de découvrir ces paysages ensablés. "Je n’ai pas la moindre idée du temps que je vais réaliser. Le sable, c’est un terrain inconnu. J’ai vraiment envie de découvrir le désert, ça a l’air magnifique. Il y a plein de jolies choses à voir. On va passer 8-9 jours avec des personnes qu’on ne connaît pas, c’est un peu ça qui fait la magie de cette épreuve, c’est la relation entre participants " commente-t-il.

"Aucun favoritisme"

Manu Huet a été invité en tant que journaliste, mais il précise qu’il n’aura de traitement de faveur par rapport aux autres participants. "Je suis invité en tant que journaliste. D’habitude, j’écris sur cette épreuve du Marathon des Sables. Cette fois, j’y participe. Je serai dans les mêmes conditions que les autres sportifs, aucun favoritisme. La seule chose que j’aurais en plus, c’est une tente"press", avec du wifi pour pouvoir faire des petites vidéos et résumés des journées, pour les lecteurs du journal Vers l’Avenir" tenait-il à souligner. Et l’année est encore loin d’être terminée pour ce passionné de sport. "Le 19 octobre, je vais faire la Diagonale des Fous sur l’île de la Réunion. C’est très technique, mais c’est magique. Ce sont des sites d’exception. C’est une course prestigieuse qui m’a toujours fait rêver " raconte impatiemment Manu Huet. Entre désert de sables et montagnes vertes, le Claviérois est encore loin d’avoir fini de parcourir les paysages de notre belle planète.