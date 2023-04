Les meetings s’enchaînent pour Sarah Bovy

C’est donc de la deuxième position, en première ligne, que les Iron Dames ont pris part aux 6h de course sur le tracé de Portimao. "C’était plutôt une bonne course, confie la Nandrinoise. On a eu un bon rythme, constant, avec la voiture. Il y a beaucoup de choses positives à en retirer." Derrière une Corvette et une Ferrari, Bovy, Gatting et Frey finissent donc 1re Porsche du peloton, et de loin. "Notre voiture n’avait pas réellement l’avantage face au reste de la concurrence, donc notre position est très encourageante. Nous nous sommes battues pour la victoire toute la course et on n’échoue qu’à 27 secondes. Il ne reste pas grand-chose pour aller chercher une victoire." Prochaine manche, les 6h de Spa. Une épreuve à domicile pour la Nandrinoise. "Le profil de Spa correspond mieux à la voiture, autant dire qu’on a de sérieux espoirs, même si la concurrence sera encore une fois bien présente. Ce serait très chouette qu’on y arrive à Spa mais on ne va pas se mettre de pression non plus."

Du Flat 6 au V10

À peine rentrées du Portugal, les équipes d’Iron Lynx ont pris la direction de l’Italie et du circuit lombard de Monza pour y disputer la première manche du GT World Challenge Endurance Cup. Un championnat auquel les dames avaient pris part l’an passé avec une Ferrari 488 GT3. L’objectif pour cette saison est plutôt clair, faire aussi bien qu’en 2022. "On a gagné les 24h de Spa dans notre catégorie Gold (NDLR: un pilote classé Bronze, un Silver et un Gold), et on a manqué le titre de peu suite à une casse mécanique dans la dernière heure de course du championnat." Cette année, suite à un changement dans le règlement, c’est en Bronze que les Iron Dames vont évoluer. "La concurrence sera globalement identique, on espère donc réussir à faire aussi bien cette année, même si la découverte de la Lamborghini Huracan Evo II n’est pas terminée. Le team apprend encore, tout comme le constructeur, car cette génération de la voiture est nouvelle. Il y a donc encore pas mal d’inconnu."

Sur le circuit situé à quelques kilomètres des ateliers Iron Lynx, les dames espèrent tout de même faire honneur à leur team à domicile.