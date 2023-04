Jogging - Rendez-vous à Geer ce vendredi soir pour la quatrième étape du Challenge hesbignon

La 7e édition du Jogging Saint-Joseph Geer propose également deux autres courses. Une de 5km, qui débutera à 19h45 et aura lieu dans le village de Geer également, et une autre, pour les enfants, de 1km, qui démarrera à 19h, et aura lieu au sein de l’école Saint-Joseph en elle-même. L’organisatrice de la course attend aux alentours des 150 participants. "Il y aura aussi une garderie au sein de l’école pour les enfants. Comme ça, les parents pourront courir sans se tracasser" confie la logopède de 44 ans. À noter qu’il y aura bien des douches disponibles, ainsi qu’un bar, des petites restaurations et une tombola.