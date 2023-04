GT4 European Series - Antoine Potty chez Xwift, toujours avec Toyota

Pour les Néerlandophones de chez Xwift, c’est un saut dans le grand bain. Si elle s’est fait un nom bien connu sur la scène autosports Benelux, l’équipe fera ses premiers pas sur le circuit international GT en 2023. "Ma seule crainte, c’est qu’il y a des choses que le team va découvrir, c’est normal. Il faudra un peu le tenir par la main, mais l’équipe a le soutien officiel de Toyota et de bons ingénieurs, donc ça devrait bien se passer. Il y a aussi la barrière de la langue, il faudra communiquer en anglais. Mais j’ai déjà l’habitude car, chez CMR, il fallait parler cette langue avec l’ingénieur pour que les mécanos puissent tous comprendre."

Au sein du même team par le passé, c’est désormais au sein d’un même équipage que le Hamoirien et le Français Étienne Chéli devront composer. "Il roulera aussi en GT4 France cette année, mais dans un autre team. De mon côté, je ne voulais pas être à cheval avec une autre équipe, donc je me concentrerai sur le GT4 European Series." À eux deux, ils seront engagés dans la catégorie Silver et viseront un aussi bon résultat que la deuxième position obtenue lors de la dernière venue d’Antoine sur le circuit italien, en 2021.