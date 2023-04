Football – P2A: Franck Walo est le futur entraîneur de Jehay

Son nom circulait dans les travées du stade jehaytois depuis un petit temps et la rumeur est devenue réalité ce jeudi avec la nomination de Franck Walo à la tête des Jaune et Noir en vue de la saison prochaine. Le profil de l’ancien coach de Strée et Faimes a ainsi séduit les dirigeants de Jehay, toujours en course pour le tour final de P2A et une éventuelle montée en P1.