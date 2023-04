Football (P2A) - Franck Walo: "À Jehay, il y a tout ce que j’aime"

Mais le club devait évidemment se trouver un nouveau mentor pour le prochain exercice et c’est finalement Franck Walo, l’ancien coach de Faimes et Strée, dont le nom circulait depuis plusieurs jours Rue Saule Gaillard, qui a été choisi. "Je suis content, cela veut dire que mon travail est reconnu, confie le principal intéressé. Mais j’ai aussi une grosse pensée pour Philippe Gustin. C’est un sentiment bizarre qui me traverse car je sais que sans ce drame, je ne serais pas à Jehay. C’est une personne que j’appréciais, que je respectais. Et c’est une lourde responsabilité de passer après lui. Alors, oui, je suis content, mais j’ai aussi Philippe Gustin en tête. "

Il faut dire que cela ne sera pas simple de passer après "Gus", qui avait forgé de solides résultats cette saison avec son équipe. Si bien que Jehay participera, sauf catastrophe, au tour final de P2A. Et qui dit tour final dit évidemment possibilité d’accéder à l’échelon supérieur. "C’est vrai. Et si c’est le cas, on jouera évidemment le maintien. Mais si l’équipe reste en P2, l’objectif sera de viser le tour final même si la série sera très très relevée, admet Franck Walo, qui a déjà pu voir ses futures ouailles à l’œuvre lors de la rencontre face à Amay. On voit directement qu’il y a des automatismes dans cette équipe. Et, surtout, que c’est une équipe de potes qui vit bien ensemble. C’est tout ce que j’aime. Car c’est aussi un club familial qui a des objectifs."

Et, forcément, quand tout va bien, il n’y a pas de raison de changer. C’est pour cela que dix-sept éléments du groupe actuel ont d’ores et déjà prolongé pour une année supplémentaire. "Il y a de quoi bosser, c’est vrai, confirme Franck Walo. Un transfert sera également annoncé très prochainement et je dois encore voir trois ou quatre joueurs. Mais je signe à deux mains pour repartir avec la même base. Quand on voit la saison de Jehay, qui s’accroche malgré les circonstances, on ne doit rien révolutionner. Et ce sera également le cas au niveau du staff même si rien n’est encore officiel. Je dois encore rencontrer Adrien Vanhove et Greg Poisquet. "

Et si la montée n’est pas au bout de la saison, Franck Walo retrouvera, la saison prochaine, Pierre Longueville et Thisnes… mais aussi Faimes, le club qui ne l’a pas prolongé à la mi-mars et qu’il a décidé de quitter. "Depuis que je suis parti, un mois s’est écoulé. Il m’a fallu du temps pour accepter la situation mais j’ai digéré. Et je n’ai aucune rancœur, aucune animosité. Je prends cela comme une expérience de vie." Il n’empêche, un possible Jehay – Faimes l’an prochain méritera sans doute le déplacement !