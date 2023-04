Football (coupe de la province): Hannut valide son ticket pour la finale

En cette fin de saison, Hannut est au taquet. Il vit sur un rythme éffreiné avec une succession de rencontres. Le tour final en P1 est certes sa priorité. Mais comme la finale de la Coupe de Province lui tend les bras alors pourquoi ne pas jouer sur les deux fronts. Et ce jeudi, c’était cette compétition qui était au programme avec la venue de La Calamine B qui évolue en P2 C avec une dixième place au classement et un sauvetage acquis. Le coup est jouable. Et certainement à la portée des hommes de Marco Crotteux. Mais les Verts ne sont pas sur une approximation près. Ils sont capables du pire comme du meilleur. En sachant que leurs adversaires libérés du championnat, se projetaient sur un exploit en coupe, la méfiance devait être de mise. Rapidement la partie démarrait pied au plancher. Point de round d’observation. Misse Missé plaçait une tête de peu au-dessus. Guerits répondait par une frappe sur le montant. Si les Bleus (Hannut) prenaient progressivement l’ascendant, les Verts ne désarmaient pas. Sur passe de Frugaborsi, Van Melsen effleurait le montant. Les locaux continuaient leur marche en avant avec trop d’imprécisions. Toutefois, Geuns s’autorisait un bel envoi trop croisé.