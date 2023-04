Cyclisme - Tom Paquot s’est fait plaisir à la maison

Le coureur de Ville-en-Hesbaye a été moins en évidence, puisqu’il avait le rôle d’un coéquipier, d’un travailleur de l’ombre, ce qu’il a fait sans rechigner. "Je connais ma place dans l’équipe, à ce niveau, en World Tour, pour ce type de grande classique comme la Flèche Wallonne, expliquait-il, mercredi, après être arrivé, seul, en 140e position, à près de douze minutes du cannibale Tadej Pogacar. J’ai fait de mon mieux pour ma formation, sachant que je reviens d’une période compliquée. Souffrir d’une grippe trois semaines avant les classiques, ce n’est jamais idéal. Même si cela va bien mieux depuis une dizaine de jours. Ma mission était de bien rester en bonne position pour nos leaders. J’avais l’avantage de la connaissance du terrain, dans ma région, et nous étions à chaque fois bien positionnés. Vu ma condition actuelle, j’avais fixé mon arrivée au pied de la seconde montée de la côte de Cherave, qui est, selon moi, plus dure que le Mur de Huy. Il y avait un petit groupe devant moi que j’ai tenté de reprendre, mais cela n’a pas été possible. J’ai donc terminé seul, avec un motard de la police bien sympa pour assurer ma sécurité. Et j’en ai profité ! Dans le circuit local, j’ai reconnu beaucoup de gens qui m’ont suivi pendant toutes ces années. Ils m’encouragent à chaque fois."

Dimanche, il sera sans doute à nouveau bien encouragé, sur les routes de la Doyenne, pour son deuxième Liège-Bastogne-Liège d’affilée. L’an passé, il avait bouclé l’épreuve à la 89e place. "Je serai encore au service du collectif, termine Tom Paquot. Nous aurons un solide effectif chez Intermarché-Circus-Wanty. "

Avec notamment l’ancien champion du monde Rui Costa, forfait mercredi à la Flèche wallonne, le Belge Kobe Goossens ou Lilian Calmejane.