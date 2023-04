Cyclisme - Cian Uijtdebroeks malade, Enzo Milone blessé

Mais il n’y a pas connu la même joie que l’an passé, quand il avait terminé seizième du classement final et cinquième meilleur jeune, confirmant ses qualités intrinsèques en montagne, face à un plateau très relevé. Cette fois, alors qu’il avait un rôle de coéquipier pour l’Allemand Lennard Kamna et le Russe Alexander Vlasov, il a dû abandonner l’épreuve montagneuse au bout de la première étape, qu’il avait terminée à la dix-huitième place. "Cian n’était pas dans un très bon jour, il n’avait pas ses meilleures jambes et avait été distancé dans la dernière difficulté de l’étape d’ouverture", a commenté son directeur sportif Christian Pömer. Ce que le coureur d’Abolens a confirmé ensuite, en annonçant qu’il ne repartirait pas lors de la deuxième étape. "Je ne me sentais pas bien sur la première étape et cela a été pire ensuite", regrette-t-il.

Sa prochaine course devrait normalement être le Tour de Suisse, au mois de juin. Sauf si cet abandon pousse son équipe à lui planifier une autre épreuve dans les jambes.

Au niveau des autres régionaux sur la touche, Enzo Milone se relève actuellement d’une lourde chute. "Je suis tombé à la fin de la course de Hakendover, où j’étais en échappée", raconte le coureur de Geo-Therm Carbonbike Marchovelette. À deux kilomètres de l’arrivée, il a heurté la façade d’une maison et souffre d’une fracture du pouce..