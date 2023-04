Basket-ball (Provinciale 1) - "De l'intensité pour gagner": Michel Bisschop (Hannut) plante le décor du match face à Henri-Chapelle

Une victoire, voilà ce que le BC Hannut aimerait encore décrocher d’ici la fin de saison. Une récompense après laquelle le groupe court depuis de nombreuses semaines. "Mais je pense que nous avons toutes nos chances d’y arriver cette semaine, lance un Michel Bisschop qui tente toujours d’être positif. Nous allons jouer contre une équipe au jeu lent et au repli parfois défaillant. Maintenant, cela ne nous avait pas empêchés d’être sèchement vaincus à l’aller. Mais j’espère qu’à domicile, nous allons réussir à imposer notre basket et, surtout, à mettre de l’intensité pour faire courir la plus vieille équipe de la division. Les dernières prestations à domicile ont été très positives malgré les défaites car, avec Waremme, Alleur et Tilff, c’est le Top 4 de la division qui s’est présenté à la maison. Contre une équipe un cran en dessous et qui n’a plus la pression de la descente, j’espère que nous proposerons la même qualité de jeu et cela devrait alors passer. "